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Псковская область находится в тыловой части циклона «Игнац»

Фото: Официальный канал Псковской области

Псковская область находится в тыловой части циклона «Игнац». Об этом «АиФ-Псков» рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Предыдущие два дня регион был в тёплой части циклона. «Сегодня град и дождь - это нормальное явление в тыловой части», - уточнила она.

Специалист добавила, что прошедший в Пскове днём 22 октября град не достиг критериев опасного и неблагоприятного явления. «Град очень сложно зафиксировать. Если наши метеостанции его сегодня и отметили, то он не достиг критериев опасного, это рядовое нормальное состояние погоды», - пояснила Тала Нещадимова.

Что касается усиления ветра, которое наблюдается в Псковской области третий день, то, по словам Талы Нещадимовой, к вечеру он будет стихать. Утром и днём 23 октября ожидается скорость ветра 7-12 и 8-13 метров в секунду. «Но это уже не неблагоприятное явление», - заключила она.

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