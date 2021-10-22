Из-за последствий стихии псковские энергетики перешли на особый режим работы

16:02, 22 октября 2021, ПАИ

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» будут работать в особом режиме до полной ликвидации последствий циклона, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

22 октября в Псковской и Новгородской областях прошел град, местами ливни, дует сильный штормовой ветер. Энергетики бросили все силы и средства на ликвидацию последствий стихии.

Псковский и Новгородский филиалы компании перешли в режим повышенной готовности из-за циклона «Игнац» 20 октября. Вторая волна стихии заставила энергетиков ввести особый режим. Задействованы 118 бригад и 123 единицы техники.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.