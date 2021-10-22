Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за шквалистого ветра

14:48, 22 октября 2021, ПАИ

Энергетики СЗФО переведены в повышенный режим готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Минэнерго РФ.

118 бригад и 123 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий циклона. Массовые отключения электроэнергии фиксируются также в Ленинградской и Новгородской областях.

Напомним, сегодня в Псковской области прогнозировали усиление ветра с порывами 15-20 м/сек.

Накануне без электричества остались 20 населенный пунктов Новоржевского района. Кратковременные отключения света фиксировались в Порховском районе. Днем в Пскове выпал град.