Александр Потехин о статье Светланы Синцовой: Достойная, хорошая работа

18:11, 22 октября 2021, ПАИ

Председатель Ассоциации СМИ Северо-запада Александр Потехин похвалил работу псковской журналистки Светланы Синцовой, победившей в одной из номинаций на журналистком конкурсе «СеЗам-2021», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Псков настолько успешно выступает каждый год, что я на заседаниях жюри уже смеюсь и говорю: "Ребята, давайте договоримся, в этом году Пскову не давать ничего"». Не получается, очень много фантазии у коллег, с любовь и старательно сделаны материлы, а главное, с душой», – поделился мнением о работах псковских журналистов Потехин и подчеркнул, что в номинации «Серебряное ожерелье» победила «достойная, хорошая работа».

Номинантов озвучили на торжественной церемонии, которая прошла 21 октября в рамках XlХ Большого Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада. Журналистка газеты «Псковская правда» Светлана Синцова победила на журналистском конкурсе «СеЗам-2021» со статьей «Непростое украшение». Кроме того, члены жюри отметили лонгрид «Псковской правды» на военную тематику и серию фоторабот корреспондента «Гдовской зари» Залины Рамазановой.