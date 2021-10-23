Михаил Ведерников: Динамика прививочной кампании продолжает расти
Динамика прививочной кампании продолжает расти, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
188 079 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19. Первый компонент прививки сделали 198 506 жителей региона. Всего использовано 78,8 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
Глава региона поблагодарил жителей, которые разумно относятся к существующим рискам и угрозам.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 55 757 человек, 47 199 пациентов выздоровело, 880 человек умерло.
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