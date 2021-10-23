Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после возращения на Землю

11:23, 23 октября 2021, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире они рассказали ведущему о своих впечатлениях о полёте и съемке фильма «Вызов» на МКС.

На вопрос Ивана Урганта о самочувствии Юлия Пересильд отметила, что ещё не до конца вернулась в «привычное состояние земного человека».

«Я только пока нащупываю Землю, - поделилась впечатлениями Пересильд. – В первую ночь в реабилитационном центре я легла в кровать и мне казалось, что я поднималась [в воздух, – прим. ПАИ]».

Отметим, что реабилитацию после полета «киноэкипаж» провел в Звездном городке.

Также актриса рассказала, что за четыре дня до старта испытывала сильное волнение.

«Когда мы надели скафандры, у меня волнение было где-то глубоко, я уже как танк шла на старт», - отметила уроженка Пскова.

Напомним, 17 октября в Казахстане приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18». Члены съёмочной группы фильма «Вызов» провели в космосе 12 дней.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.