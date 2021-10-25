Два храма планируют построить в Пскове

11:04, 25 октября 2021, ПАИ

Псковская епархия планирует построить в Пскове два храма. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью Daily Storm.

«Мы сейчас построили храм при городской больнице, силами епархии, он строился долго, в память Луки Войно-Ясенецкого, великого епископа и знаменитого хирурга, лауреата Сталинской премии. Мы хотим ещё, тоже рядом с больницей, где новостройка и там нет храмов, построить два небольших храма, один из них деревянный», – сказал митрополит Тихон.

Он уточнил, что будут проводиться общественные слушания по поводу строительства новых храмов. «Я надеюсь, что [люди. – ПАИ] не будут сильно возражать, потому что мы потом собираемся сделать там и небольшие молодёжные центры», – добавил владыка.

Напомним, что с инициативой возведения на территории Псковской городской больницы православного храма в 2014 году выступили жители города и пациенты больницы. Строительство храма Святителя Луки при городской больнице началось 11 июня 2016 года. Храм открылся в январе 2021 года. 14 марта 2021 года митрополит Тихон освятил храм Святителя Луки.