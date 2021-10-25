Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возрастает на 132%
У пациентов, заразившихся дельта-штаммом коронавируса, шанс умереть повышается на 132%. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Чуланов.
По его словам, увеличение количества вакцинированных граждан снижает генетическое разнообразие циркулирующих штаммов и, следовательно, уменьшает риск появления вариантов вируса с более неблагоприятными свойствами. Также в эфире телеканала «Россия-24» он сообщил, что этот штамм «вызывает более тяжелые формы заболевания, и [вероятность случаев] с госпитализацией, например, возрастает на 108%».
Сегодня председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявила, что в Псковской области распространяется в основном дельта-штамм коронавируса. Ранее главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко сообщала, что этот штамм вируса очень агрессивный и его тактика очень пугает.
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