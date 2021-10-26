Медики ожидают снижения заболеваемости COVID-19 в конце ноября
При жестком соблюдении противоэпидемических мер во время антиковидных выходных инфекция может пойти на спад уже в конце ноября. Об этом заявил старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов, пишет газета «Известия».
«Есть надежда, что во второй половине ноября, максимум в начале декабря, начнется спад», — заявил он. Специалист добавил, что для большей эффективности во всех регионах нужно ввести систему пропуска по сертификатам о вакцинации.
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков уверен, что не стоит ранжировать общественные места с точки зрения эпидемиологической опасности и, закрывая одни, оставлять работать другие. Он пояснил, что инфицированный человек может стать источником новой цепочки заражений в любом общественном пространстве. Поэтому людям следует проявлять сознательность, при первых признаках простуды оставаться дома и делать тест на коронавирус. Медик подчеркнул важность ношения масок во всех общественных местах и транспорте.
Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни. Некоторые регионы ввели антиковидные каникулы с 25 октября. Псковская область также ужесточила ограничительные меры, направленные на борьбу с инфекцией.
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