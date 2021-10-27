Трубопровод проложат на улице Поземского в Пскове под основанием средневековой стены

10:24, 27 октября 2021, ПАИ

Трубопровод проложат на улице Леона Поземского в Пскове под основанием средневековой стены в ходе второго этапа реконструкции улицы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Поперёк древних стен Окольного города работники дорожной службы собираются прокладывать трубопровод. Чтобы не навредить памятнику, заводить систему водоснабжения собираются под основанием крепостной стены. На данный момент археологи уже успели обнажить укрепления, однако работы все ещё ведутся.

Археологические изыскания в этой части Пскова проводятся в связи с ремонтными работами на улице Леона Поземского в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский». Ранее и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин заявил, что на данный момент ремонт ведется достаточно активно, однако на некоторых участках продолжаются археологические изыскания.

Полный сюжет об археологических изысканиях на улице Леона Поземского смотрите здесь.