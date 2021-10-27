До конца года на улице Поземского в Пскове проложат коммунальные сети

11:07, 27 октября 2021, ПАИ

До конца года на улице Леона Поземского в Пскове завершат монтаж коммунальных сетей и подготовку основания под укладку асфальта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Работники дорожных служб ведут работу на тех участках дороги, на которых уже были проведены археологические изыскания. «Как только они [археологи. - Ред.] заканчивают свои исследования вручную, мы сразу же начинаем раскоп тяжелой техникой», - рассказал главный инженер компании-подрядчика Алексей Тимашов.

В ближайшее время дорожникам отдадут еще один участок для разработки и устройства хозяйственно-бытовой канализации, также через неделю-две появится возможность начать засыпать щебеночно-песчаной смесью фрагмент дороги от «Шведской горки».

Ремонтные работы на улице Леона Поземского ведутся в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский». Дата запуска дороги в эксплуатацию на данный момент назначена на июль 2022 года. Полный сюжет об археологических изысканиях на улице Леона Поземского смотрите здесь.