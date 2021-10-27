Настоятель печорского храма Григорий Секретарев скончался от COVID-19

11:00, 27 октября 2021, ПАИ

27 октября на 66-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался настоятель храма Святителя Николая в посёлке Паниковичи Печорского района, протоиерей Григорий Секретарев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Отец Григорий нёс священническое служение на протяжении 39 лет.

«Сейчас в ковид-центре Пскова находится его супруга, раба Божья Ангелина. Просим молитв о её здравии!» – отметили в пресс-службе.

Напомним, 6 октября от последствий коронавируса скончался настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла на острове Белова Псковского района иерей Сергий Демидов, 7 октября от COVID-19 умер клирик подворья Псково-Печерского монастыря диакон Виктор Петров, а 13 октября от коронавируса скончался настоятель храма Архистратига Божия Михаила деревни Мельницы Псковского района протоиерей Георгий Ушаков.