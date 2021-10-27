Худрук детского оркестра «Геликон» Александр Роор: Вакцинированный человек другого не заразит

17:43, 27 октября 2021, ПАИ

«Вакцинированный человек другого не заразит. И даже если он заболеет, эта болезнь будет протекать в лёгкой форме», – прокомментировал Псковскому агентству информации художественный руководитель детского духового оркестра «Геликон» Александр Роор.

Александр Роор рассказал, что привился в детском центре, как только в Псковской области началась кампания по вакцинации от COVID-19. По словам педагога, сомнений у него не возникло, поскольку он работает с детьми и при этом находится в группе риска.

«Я давно вакцинировался и всё перенёс хорошо: и первую, и вторую прививки, – заметил Александр Роор. – Я не просто советую, я полагаю, что всем людям необходимо вакцинироваться.

Напомним, что президент России Владимир Путин в связи с распространением COVID-19 подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры. ПАИ подготовило специальную поясняющую инфографику.