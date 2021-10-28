Башкирские врачи просят псковичей не заниматься самолечением

11:38, 28 октября 2021, ПАИ

Врачи Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) просят жителей Псковской области не заниматься самолечением. С призывом к псковичам обратилась доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Алёна Бурганова на брифинге в медиацентре ПАИ 28 октября.

«Мы всегда пропагандируем, чтобы люди не занимались самолечением. Чтобы исключить дальнейшее тяжёлое течение болезни, нужно обращаться за медпомощью», – сказала Алёна Бурганова.

Она подчеркнула, что при возникновении первых признаков ОРВИ, кашля и затрудненного дыхания необходимо вызвать участкового врача.

Напомним, врачи Башкирского государственного медицинского университета находятся в Пскове для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.