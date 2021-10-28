Более 800 человек помог спасти вертолёт санавиации в Псковской области

13:50, 28 октября 2021, ПАИ

Более 800 жителей Псковской области помог спасти вертолёт санавиации. Об этом сообщил главный врач клинической областной больницы Анатолий Волков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За четыре неполных года из районных больниц в областные учреждения города Пскова и за его пределы (преимущественно в Санкт-Петербург) было эвакуировано более 800 человек.

Анатолий Волков рассказал, что работа санавиации в Псковской области реализуется на протяжении почти четырёх лет в рамках национального проекта по развитию санитарной авиации. В 2017 году область была в числе участников пилотного проекта.

В октябре в Псковский аэропорт прибыл новый вертолет национальной службы санитарной авиации. Как отметил главный врач клинической областной больницы Анатолий Волков, самое важное в новом вертолете то, что с помощью него существенно расширятся возможности эвакуации пациентов с различными патологиями.