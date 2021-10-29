Елена Селецкая: Руководитель не может требовать от сотрудников вакцинироваться, если сам не прошел вакцинацию

13:45, 29 октября 2021, ПАИ

Председатель Общественного совета при комитете по туризму Псковской области Елена Селецкая рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о том, что в августе этого года вакцинировалась от коронавируса.

Елена Селецкая отметила, что для нее вакцинация является обязательным условием работы, поскольку она как руководитель не может требовать от сотрудников вакцинироваться, если сама не прошла вакцинацию.

По словам Елены Селецкой, решение о вакцинации было осознанным и добровольным, это важнейший шаг, который помогает обезопасить себя и близких от болезни.

Ранее о своем опыте вакцинации рассказали заслуженный артист России Александр Либ, председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова, и. о. директора АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Мария Андреева.

Напомним, президент России Владимир Путин в связи с распространением COVID-19 подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры. ПАИ подготовило специальную поясняющую инфографику.