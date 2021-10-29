Желанием жить объяснила решение привиться от ковида Наталья Овчинникова

14:46, 29 октября 2021, ПАИ

Желанием жить объяснила решение привиться от коронавируса управляющий директор ООО «Усадьба» (ГК «Имение Алтунъ») Наталья Овчинникова.

Она сообщила корреспонденту Псковского агентства информации, что первый раз привилась от коронавируса в феврале. «У меня не было никаких сомнений, я вообще-то жить хочу. Мотивация была такая: мои друзья умирают, а я не хочу», - отметила она. Спустя 6 месяцев Наталья Овчинникова прошла ревакцинацию.

Она призвала жителей региона поберечь родных и близких и вакцинироваться. Управляющий директор ООО «Усадьба» напомнила, что прививки нужны и для других целей, например, для поездки в отпуск за границу. Она предположила, что будут и другие ограничения, помимо уже установленных: «Нет справки — не пустят в автобус».

Ранее о важности вакцинации для населения заявил заслуженный артист России Александр Либ. По его словам, если не создать мощный иммунитет хотя бы на 80%, то эффективного результата не будет. Солидарна с ним и. о. директора АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Мария Андреева.

Президент России Владимир Путин в связи с распространением COVID-19 подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры. ПАИ подготовило специальную поясняющую инфографику.