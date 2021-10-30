Михаил Ведерников попросил жителей Псковской области серьёзно отнестись к ограничениям

11:50, 30 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил жителей региона со всей серьёзностью отнестись к действующим ограничениям.

В еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram он подчеркнул, что в нерабочие дни нужно минимизировать социальные контакты, помочь разорвать цепочки заболеваемости и снизить динамику распространения инфекции. «Постарайтесь избегать мест скопления людей. Мы по максимуму ограничили работу общественных мест, но риски объективно остаются», – отметил глава региона.

Он добавил, что, несмотря на ограничения, в эти дни в область всё равно приедут гости из больших городов, которые так или иначе будут способствовать распространению заболевания. «В продуктовых магазинах, в общественных местах – везде нужно следовать всем правилам противовирусной безопасности. Купите всё необходимое заранее, постарайтесь провести нерабочие дни дома или на даче, а гулять только в парках и в других открытых пространствах», – сказал Михаил Ведерников.

По его словам, нужно вместе сделать всё, чтобы следующая неделя стала основой для снижения уровня заболеваемости.