Псковская область получит более 32 млн на приобретение концентраторов кислорода

09:33, 02 ноября 2021, ПАИ

Псковская область получит 32 млн 346,5 тыс. рублей на приобретение концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Всего в 50 регионов, которые нуждаются в таком оборудовании, будет направлено свыше 5 млрд рублей. Этих средств хватит на покупку 157 концентраторов, а также на их доставку и проведение пусконаладочных работ.

Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Такое оборудование обладает высокой производительностью – свыше тысячи литров в минуту.

Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения как можно скорее заключить с регионами все необходимые соглашения, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах. Минпромторгу поручено заранее прогнозировать потребности, чтобы не доводить ситуацию до критической, и в случае появления рисков действовать незамедлительно.

В августе на закупку и доставку концентраторов кислорода из резервного фонда правительства было выделено свыше 651,9 млн. Деньги были направлены 20 регионам России.

Напомним, на территории одной из воинских частей Псковской области запускается установка, которая будет производить кислород. Ранее сообщалось, что в регионе проблем с поставками кислорода для больниц нет. Кислород от Минобороны будет обеспечивать резервный запас.