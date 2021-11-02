Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область получит более 32 млн на приобретение концентраторов кислорода

Фото iz.ru

Псковская область получит 32 млн 346,5 тыс. рублей на приобретение концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Всего в 50 регионов, которые нуждаются в таком оборудовании, будет направлено свыше 5 млрд рублей. Этих средств хватит на покупку 157 концентраторов, а также на их доставку и проведение пусконаладочных работ.

Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Такое оборудование обладает высокой производительностью – свыше тысячи литров в минуту.

Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения как можно скорее заключить с регионами все необходимые соглашения, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах. Минпромторгу поручено заранее прогнозировать потребности, чтобы не доводить ситуацию до критической, и в случае появления рисков действовать незамедлительно.

В августе на закупку и доставку концентраторов кислорода из резервного фонда правительства было выделено свыше 651,9 млн. Деньги были направлены 20 регионам России.

Напомним, на территории одной из воинских частей Псковской области запускается установка, которая будет производить кислород. Ранее сообщалось, что в регионе проблем с поставками кислорода для больниц нет. Кислород от Минобороны будет обеспечивать резервный запас.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

02 ноября 2021

Отец Андрей рассказал о визитах в «красную» зону псковской инфекционки
02 ноября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 2 ноября
02 ноября 2021

До +9 градусов ожидается сегодня в Пскове
02 ноября 2021

Более 608 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
02 ноября 2021

Более 196 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
02 ноября 2021

Число выздоровевших от COVID-19 в Псковской области перевалило за 50 тысяч
02 ноября 2021

Вирусологи назвали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

02 ноября 2021

Артемьев день наступил по народному календарю

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...