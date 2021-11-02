Псковичи потратят 100 долларов от «Орла и решки» на благотворительность

11:07, 02 ноября 2021, ПАИ

Псковичи, нашедшие 100 долларов от «Орла и решки», потратят эти средства на благотворительность. Как сообщает газета «АиФ-Псков», ребята отправят деньги пятилетнему Косте Савлуку, который болен раком.

Напомним, клад от тревел-шоу жители Пскова нашли ещё до выхода программы в эфир – в ночь с 29 на 30 октября. Местонахождение бутылки удалось узнать благодаря разным часовым поясам: на Камчатке новый выпуск показали в 1:00 по московскому времени.

Молодые люди из Пскова познакомились в соцсети с жителем Камчатки и уговорили его посмотреть шоу. Один из участников поисков Алексей Дорошенко рассказал, что как только были получены скинули координаты, компания сразу отправились в «Тригорское». С охранником музея-заповедника, по его словам, удалось договориться — он впустил ребят на территорию музея в 5 утра, чтобы они смогли найти бутылку от «Орла и решки».

Подробнее о том, как проходили съемки, что осталось за кадром и какие впечатления остались у псковичей, принявших участие в съемках шоу, читайте здесь.