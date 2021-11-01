Псковичи нашли 100 долларов от «Орла и Решки» ещё до выхода шоу

11:14, 01 ноября 2021, ПАИ

Псковичи нашли 100 долларов от тревел-шоу «Орел и решка» до выхода программы, сообщает «АиФ-Псков».

Выпуск про Псковскую область вышел в эфир телеканала «Пятница» 30 октября в 10:00 по московскому времени, а местонахождение бутылки стало известно после выхода передачи на Камчатке — в 1:00. Бутылку с деньгами ведущая программы Регина Тодоренко спрятала в Пушкинском заповеднике, под мостиком у озера.

Приз достался молодым людям из Пскова. В своих социальных сетях они рассказали, что узнали точные координаты тайника у жителя Камчатки. На поиски псковичи отправились ночью, уже в 5:50 они обнаружили заветные 100 долларов.

Съемочная группа «Орла и решки» работала в Псковской области с 27 по 29 сентября. Эпизоды снимали в Пскове, Пушкинских Горах и в парке активного отдыха «Мальская долина». Регина Тодоренко протестировала экстремальные развлечения, в том числе псковские плавающие вездеходы и полеты на частном самолёте. Тимур Родригез, которому достались 100 долларов, прогулялся по Псковскому кремлю, поплавал на каяке, побывал в Старом Изборске и заповеднике «Михайловское».