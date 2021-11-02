Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области

12:05, 02 ноября 2021, ПАИ

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии болезнь унесла жизни 919 пациентов псковских медучреждений, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего в области подтверждено 58 603 случая заражения коронавирусом, в том числе 286 — за минувшие сутки. Выздоровели 50 177 жителей региона, из них 307 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент проведено 608 736 исследований.