Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области
Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии болезнь унесла жизни 919 пациентов псковских медучреждений, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего в области подтверждено 58 603 случая заражения коронавирусом, в том числе 286 — за минувшие сутки. Выздоровели 50 177 жителей региона, из них 307 — за прошедшие 24 часа.
На данный момент проведено 608 736 исследований.
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