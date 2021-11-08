Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сергей Грахов назвал бредом слова о небезопасной вакцине от COVID-19

«То, что вакцина от коронавируса небезопасна и от неё умирают, – это бред несусветный», – заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов во время беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

Сергей Грахов приравнивает важность вакцины от коронавируса к прививке от полиомиелита. «Я понимаю, что это очень важно, это для нашего же здоровья. Мы все вакцинируемся с детства. Если бы не было прививок от полиомиелита, то до сих пор бы дети умирали. Была бы высокая смертность в раннем возрасте. Вот сейчас от полиомиелита колют и дети не болеют. Поэтому и прививки от коронавируса – это важно», – подчеркнул он.

Председатель профильного комитета отметил, что вакцинировался в обычной поликлинике летом.

Он также выразил уверенность, что государство старается создать все возможные условия для вакцинации населения: «Честно скажу, я немного не понимаю людей, которые упорно не хотят идти на вакцинацию, потому что я не знаю другую страну мира, где созданы такие условия для вакцинации населения, как в России. Вплоть до того, что пункты вакцинации открываются и в торговых центрах».

В то же время он подчеркнул, что вакцинация – в том числе и ответственность человека перед обществом, поскольку любой невакцинированный человек имеет очень высокие шансы на заболевание. «Он может заразить своих близких, родных, окружающих. Так что очень важно вакцинироваться», – добавил руководитель профильного комитета.

Сергей Грахов также сообщил, что все сотрудники комитета по строительству и ЖКХ Псковской области уже привились. Он рассказал, что некоторые переносили вакцинацию легче, а кто-то тяжелее. По его словам, это все индивидуально.

«Советую как можно быстрее идти и вакцинироваться. Это обычный здравый смысл. У невакцинированного человека большой шанс заболеть самому и заразить окружающих», – отметил Сергей Грахов.

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

08 ноября 2021

«Титан-Полимер» выделил средства на ремонт ФАПа в Псковском районе
08 ноября 2021

Эксперты выявили новые симптомы коронавируса
08 ноября 2021

В Псковской области COVID-19 болеют 47 учителей и 28 воспитателей

08 ноября 2021

Сергей Грахов назвал бредом слова о небезопасной вакцине от COVID-19
08 ноября 2021

Почти 75% жителей Псковской области приняли участие во Всероссийской переписи населения
08 ноября 2021

Псковичи предложили идеи по развитию Арктики
08 ноября 2021

Фоторепортаж: Псковичи встречают первый снег
08 ноября 2021

Юрий Семёнов: Результаты переписи населения станут основой для принятия управленческих решений

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...