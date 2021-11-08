Сергей Грахов назвал бредом слова о небезопасной вакцине от COVID-19

15:29, 08 ноября 2021, ПАИ

«То, что вакцина от коронавируса небезопасна и от неё умирают, – это бред несусветный», – заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов во время беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

Сергей Грахов приравнивает важность вакцины от коронавируса к прививке от полиомиелита. «Я понимаю, что это очень важно, это для нашего же здоровья. Мы все вакцинируемся с детства. Если бы не было прививок от полиомиелита, то до сих пор бы дети умирали. Была бы высокая смертность в раннем возрасте. Вот сейчас от полиомиелита колют и дети не болеют. Поэтому и прививки от коронавируса – это важно», – подчеркнул он.

Председатель профильного комитета отметил, что вакцинировался в обычной поликлинике летом.

Он также выразил уверенность, что государство старается создать все возможные условия для вакцинации населения: «Честно скажу, я немного не понимаю людей, которые упорно не хотят идти на вакцинацию, потому что я не знаю другую страну мира, где созданы такие условия для вакцинации населения, как в России. Вплоть до того, что пункты вакцинации открываются и в торговых центрах».

В то же время он подчеркнул, что вакцинация – в том числе и ответственность человека перед обществом, поскольку любой невакцинированный человек имеет очень высокие шансы на заболевание. «Он может заразить своих близких, родных, окружающих. Так что очень важно вакцинироваться», – добавил руководитель профильного комитета.

Сергей Грахов также сообщил, что все сотрудники комитета по строительству и ЖКХ Псковской области уже привились. Он рассказал, что некоторые переносили вакцинацию легче, а кто-то тяжелее. По его словам, это все индивидуально.

«Советую как можно быстрее идти и вакцинироваться. Это обычный здравый смысл. У невакцинированного человека большой шанс заболеть самому и заразить окружающих», – отметил Сергей Грахов.

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.