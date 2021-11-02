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Премия "Народное признание"

Руководитель поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц претендует на «Народное признание - 2021»

Руководитель Псковской региональной общественной организации поисковый отряд «Патриот 60» Невельского района Кирилл Шляц пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинациях «Инициатива» и «Призвание». Заявку прислала руководитель Музея истории Невеля Лилия Арцыховская.

Авторы заявки отметили, что в 2014 году Кирилл Шляц создал на территории Невельского района поисковый отряд «Патриот 60», который за время своего существования показал, что поисковая деятельность — это не только поиски павших солдат и артефактов времен ВОВ, но и огромная работа по патриотическому воспитанию молодежи. За время существования отряда было поднято с полей сражений более 200 солдат и офицеров Красной Армии. Установлены имена 26 бойцов, у 22 из них найдены родные и близкие люди. Кирилл наладил тесный контакт с МБУ «Музей истории Невеля». Результатом этой взаимосвязи стало создание на базе музея большой постоянной экспозиции, посвященной истории ВОВ. 

В 2021 году Кирилл Шляц совместно с музеем получил грант на реализацию проекта «Отечества достойные сыны», направленного на патриотическое воспитание молодежи. В экспозициях музея и в местах, тесно связанных с историей ВОВ в Невельском районе, Кирилл Шляц проводит патриотические уроки мужества для школьников. Он также создал передвижную выставку по истории ВОВ. В 2021 году провел первый молодежный патриотический форум «Отечества достойные сыны». В его ближайшие планы входит создание новой экспозиции, посвященной истории поискового движения в России и на территории Псковской области. 

«В 2021 году Кирилл Шляц принял активное участие в проекте «Без срока давности» совместно с поисковым батальоном Министерства обороны РФ. Кирилл является волонтером в Невельском районе. Принимает активное участие в облагораживании родного города, различных акциях, мероприятиях и помощи нуждающимся. Мероприятия, проводимые Кириллом Шляцем, не раз становились темой для сюжетов различных телекомпаний и публикаций в газетах. Своей активной жизненной позицией, отзывчивостью и любовью к своему Отечеству Кирилл Шляц доказал, что он достоин народного признания, - подчеркнула Лилия Арцыховская.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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