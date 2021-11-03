Объяснён рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации

14:58, 03 ноября 2021, ПАИ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Сантьяго Мас-Кома рассказал, почему может продолжать расти уровень заболеваемости коронавирусом даже при массовой вакцинации, сообщает «Лента.ру».

По его словам, люди ошибочно считают, что вакцинация двумя дозами окончательно защитит их от заражения коронавирусом. В результате вакцинированные начинают пренебрегать мерами безопасности.

Негативно сказывается в том числе отказ со стороны привитых пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

«С наступлением более низких зимних температур люди станут меньше времени проводить на улице, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещениях вроде ресторанов, баров и так далее», – уточнил профессор.

Мас-Кома добавил, что антитела, вырабатывающиеся после вакцинации, сохраняются лишь некоторое время. Например, на выработку может уйти несколько месяцев.

Профессор объяснил, что в организме человека формируются клетки памяти, способные распознавать коронавирус. Однако из-за высокой заразности дельта-штамма и его способности быстро инфицировать организм клетки памяти просто не успевают срабатывать, им нужно некоторое время, чтобы снова начать выработку нейтрализующих антител до достижения достаточного уровня иммунной защиты, заметил эксперт.

Эпидемиолог ВОЗ подчеркнул, что за последние месяцы не было обнаружено штаммов коронавируса, превосходящих по заразности «дельта».

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они будут необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.