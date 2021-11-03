Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Объяснён рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Сантьяго Мас-Кома рассказал, почему может продолжать расти уровень заболеваемости коронавирусом даже при массовой вакцинации, сообщает «Лента.ру».

По его словам, люди ошибочно считают, что вакцинация двумя дозами окончательно защитит их от заражения коронавирусом. В результате вакцинированные начинают пренебрегать мерами безопасности.

Негативно сказывается в том числе отказ со стороны привитых пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

«С наступлением более низких зимних температур люди станут меньше времени проводить на улице, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещениях вроде ресторанов, баров и так далее», – уточнил профессор.

Мас-Кома добавил, что антитела, вырабатывающиеся после вакцинации, сохраняются лишь некоторое время. Например, на выработку может уйти несколько месяцев.

Профессор объяснил, что в организме человека формируются клетки памяти, способные распознавать коронавирус. Однако из-за высокой заразности дельта-штамма и его способности быстро инфицировать организм клетки памяти просто не успевают срабатывать, им нужно некоторое время, чтобы снова начать выработку нейтрализующих антител до достижения достаточного уровня иммунной защиты, заметил эксперт.

Эпидемиолог ВОЗ подчеркнул, что за последние месяцы не было обнаружено штаммов коронавируса, превосходящих по заразности «дельта».

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они будут необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

03 ноября 2021

Опочецкий динозавр представит Псковскую область на конкурсе арт-объектов
03 ноября 2021

48 базовых станций мобильной связи установят в Псковской области до конца года
03 ноября 2021

Дистанционное обучение в ПсковГУ продлили до 13 ноября
03 ноября 2021

В День народного единства в Пскове пройдут тематические онлайн-мероприятия
03 ноября 2021

Объяснён рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации
03 ноября 2021

Россиян ждёт повышение цен на автомобили до конца года
03 ноября 2021

ВОЗ: Смертность от COVID-19 в мире за неделю выросла на 8%
03 ноября 2021

Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...