Снижение заболеваемости COVID-19 в Псковской области прогнозирует Роспотребнадзор

20:01, 03 ноября 2021, ПАИ

Введённые в Псковской области ковид-ограничения должны поспособствовать снижению заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, на прошлой неделе фиксировался рост заболеваемости, но он был не такой большой: «Это самые низкие темпы прироста за последние шесть недель, но это всё равно 4,6 %», – отметил главный санитарный врач.

Александр Нестерук не исключил, что у Псковской области есть шанс выйти на стабильное снижение заболеваемости.

«С учётом тех мероприятий, которые проводятся, и то, что эта неделя нерабочая – это работает. Мы хотели бы надеяться, что выйдем на какое-то снижение», – заметил собеседник агентства.

Напомним, что в Псковской области в связи с ухудшением эпидситуации с 25 октября ввели усиленные противокоронавирусные меры. С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни. В этот период не работают театры, музеи, экскурсионные бюро и концертные залы, запрещено проведение массовых мероприятий.

Также с 30 октября жителям и гостям региона необходимо предоставлять QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании для посещения общественных мест. Все действующие ограничения смотрите в инфографике.