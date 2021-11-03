Александр Нестерук: Система QR-кодов в Псковской области сохранится минимум до Нового года

20:50, 03 ноября 2021, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал о важности сохранения системы QR-кодов в регионе.

«Планируется оставить QR-коды как минимум до Нового года, потому что не факт, что ситуация в Псковской области не будет ухудшаться», – отметил Александр Нестерук.

Главный санитарный врач не исключил того факта, что ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться, именно поэтому преждевременно говорить о смягчении противоковидных мер.

«Наоборот, мы должны их [меры. – ПАИ] поддерживать, а если ситуация будет ухудшаться, то будем их ужесточать», – добавил Александр Нестерук.

Главный санитарный врач также считает, что систему QR-кодов нужно будет сохранить в регионе, даже если ситуация с COVID-19 будет идти по благоприятному сценарию.

«Для многих, особенно молодых людей, это будет стимулом вакцинироваться, чтобы беспрепятственно посещать какие-то учреждения, к которым они привыкли», – подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе не планируют вводить локдаун на новогодние праздники.