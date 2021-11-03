Шесть регионов России продлили нерабочие дни

21:46, 03 ноября 2021, ПАИ

Шесть регионов России продлили нерабочие дни, сообщает RT.

Только сегодня, 3 ноября, решение продлить нерабочие дни приняли пять субъектов России – Челябинская, Курская, Брянская, Смоленская и Томская области.

Ранее такое же решение приняли власти Новгородской области.

Таким образом, в Смоленской области нерабочие дни продлили до 10 ноября, в Брянской и Новгородской областях – до 14 ноября включительно, в Челябинской и Курской областях – до 12 ноября, в Томской области – до 15 ноября.

Отметим, что в Псковской области продлевать нерабочие дни пока не планируется. Губернатор Михаил Ведерников выразил надежду, что времени для стабилизации ситуации с распространением вируса будет достаточно, чтобы не продлевать нерабочие дни, однако власти региона будут ориентироваться на ситуацию с распространением заболевания.