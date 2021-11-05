Главный инфекционист РФ рекомендовал псковичам привиться от COVID-19, чтобы помочь себе и близким

10:39, 05 ноября 2021, ПАИ

Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса, чтобы помочь здравоохранению региона, себе лично и всем своим близким.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране очень напряженная, это видно по статистике.

«В большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. Псковская область тоже попадает в этот перечень регионов. Сейчас очень важно соблюдать все ограничительные санитарно-эпидемиологические мероприятия», - подчеркнул эксперт. По его словам, речь и о запрете массовых мероприятий, и о необходимости носить маски везде, где люди соприкасаются друг с другом, и других ограничительных мерах.

Владимир Чуланов добавил, что самое важное — это вакцинопрофилактика. «Мы видим, что на больничных койках оказываются именно не привитые, особенно на койках реанимации», - заметил собеседник ПАИ. По его словам, привиться можно любой вакциной, которая есть в наличии в пунктах вакцинации. Самое главное — сделать это. Специалист уточнил, что вакцины, которые используются в РФ, прошли хорошие клинические исследования и доказали свою эффективность.

Он рекомендовал потратить праздничные дни на то, чтобы вакцинироваться.

Владимир Чуланов заметил, что абсолютное большинство непривитых пациентов на больничной койке на вопрос о том, почему отказывались от вакцинации, говорят: «Да сама не знаю, глупость сделала».

«Я это слышу постоянно. К сожалению ,человек осознает, что сделал ошибку и не привился своевременно на больничной койке, - поделился специалист. - Нужно не допустить, чтобы это продолжалось».

Напомним, 4 ноября в Псковской области работали представители Росздравнадзора. Сотрудники ведомства выехали в регионы по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для организации методической и практической поддержки системам здравоохранения и медикам субъектов.

Ранее ПАИ сообщало о визите представителей Росздравнадзора в Псковскую область и о цели этого посещения.