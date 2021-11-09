Станислав Стармолотов: Дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье отремонтируют в ближайшие три-четыре года

12:46, 09 ноября 2021, ПАИ

В ближайшие три-четыре года дорога Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе будет отремонтирована. Об этом заявил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции 9 ноября.

Станислав Стармолотов напомнил, что «Псковавтодор» расторг контракт на реконструкцию дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе (с 22-й по 28-й км – I пусковой комплекс) в одностороннем порядке. Решение принято в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией обязательств по контракту, уточнил он.

В настоящий момент для реконструкции автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье ищут нового подрядчика, объявлен тендер. «В ближайшие три-четыре года дорога будет приведена в надлежащее состояние», – заключил руководитель профильного комитета.