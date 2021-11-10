Исследования вакцины от COVID-19 для подростков завершены в России
Исследования применения вакцины от коронавируса для подростков завершены, теперь эксперты изучают полученные результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает газета «Известия».
«По детскому населению у нас исследования сейчас завершены, эксперты сейчас смотрят документацию по вакцине для 12-17 лет», — рассказал министр.
Ранее Александр Нестерук рассказал, что самый большой рост заболеваемости в Псковской области отмечался у детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет.
Напомним, уже 54% жителей Псковской области привились от коронавируса.
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