Исследования вакцины от COVID-19 для подростков завершены в России

12:51, 10 ноября 2021, ПАИ

Исследования применения вакцины от коронавируса для подростков завершены, теперь эксперты изучают полученные результаты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает газета «Известия».

«По детскому населению у нас исследования сейчас завершены, эксперты сейчас смотрят документацию по вакцине для 12-17 лет», — рассказал министр.

Ранее Александр Нестерук рассказал, что самый большой рост заболеваемости в Псковской области отмечался у детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет.

Напомним, уже 54% жителей Псковской области привились от коронавируса.