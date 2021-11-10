В Псковской области может появиться мемориал в память о жертвах Моглинского лагеря

13:28, 10 ноября 2021, ПАИ

Мемориал в память о жертвах Моглинского лагеря может появиться в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала координатор оргкомитета конкурса «Без срока давности. Минута молчания» Любовь Солдаткина.

Мемориал может быть построен по эскизам молодых архитекторов, которые стали победителями Всероссийского студенческого архитектурного конкурса «Без срока давности. Минута молчания».

ООД «Поисковое движение России» и Московский архитектурный институт МАРХИ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ проводит Всероссийский студенческий архитектурный конкурс «Без срока давности. Минута молчания» на лучший концепт-проект монументальных архитектурных форм, рассказывающих о трагедии мирного населения в годы оккупации во время Великой Отечественной войны. Конкурс направлен на вовлечение молодых архитекторов в процесс визуализации образов исторической памяти геноцида советского мирного населения во время войны.

В ходе архивных и археологических работ, проводимых в рамках проекта «Поискового движения России» «Без срока давности» на территории более 20 регионов России, в том числе Псковской области, было обнаружено, что в местах преступлений против мирного населения и массовых захоронений практически нет памятников в виде монументальных архитектурных форм.

По результатам конкурса в номинации «Лучшее архитектурное решение» победил проект мемориала «Тени войны», посвященного памяти жертв карателей в деревне Моглино, студентки Оренбургского государственного университета Анастасии Бойко.

«Проект сделан с учётом существующих остатков бараков на территории Моглино. Работу оценивали историки, которые проводят сейчас там работы. Этот проект дорогостоящий, но в целом он использует существующие остатки бараков», - отметила Любовь Солдаткина.

Студентки-архитекторы РУДН Елизавета Кассай и Влада Клакова создали проект мемориальной галереи, расположенной внутри группы холмов, за что они получили диплом победителя.

«Этот проект интересен тем, что создаёт новый тренд для архитектуры, новый взгляд на мемориальные сооружения, - отметила координатор оргкомитета конкурса. – Сооружение уходит под землю, это интересное решение».

По словам Любови Солдаткиной, проект создаёт атмосферу ужаса.

«Студентки черпали идею на основе катакомб Рима. Проект создаёт впечатление трагедии, показывает, насколько безжалостными были преступления. Это самая сильная работа с точки зрения эмоционального восприятия этой трагедии», - добавила она.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева подпишет соответствующие документы, которые будут направлены в адрес губернаторов тех регионов, которые были отражены в проектах.

«Губернаторы рассмотрят заявки и примут решение о возможной реализации студенческих проектов. Мы переговорили с Российским военно-историческим обществом, у них есть средства на создание памятных мест на оккупированных территориях. Некоторые проекты могут дойти до реализации», - отметила Любовь Солдаткина. – Президентом была поставлена задача установить памятники на всех территориях, где была оккупация. Так что они в любом случае будут установлены».

Победители конкурса получили возможность доработать с преподавателями МАРХИ свои эскизные проекты до концепт-проектов, а также посетили выставку в Московском архитектурном институте на итоговом мероприятии конкурса. Все участники, допущенные к разработке эскизных проектов, получили памятные дипломы и итоговый альбом.

Подробнее о проектах - участниках конкурса, связанных с Псковской областью, читайте здесь.