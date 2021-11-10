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Общество

Голикова: Рост смертности от коронавируса вызывает особую тревогу

Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 10 ноября. Стенограмма опубликована на сайте главы государства.

По оперативным данным, ежедневно из жизни уходят чуть более тысячи россиян. По данным специалистов, это, как правило, граждане старше 60 лет, имеющие хронические заболевания и не вакцинированные.

Вице-премьер рассказала, что на сегодняшний день в Российской Федерации развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, подачей кислорода оснащены 201 тыс. из них. По состоянию на 9 ноября по стране было занято 82,8 процента коек. Напомним, в Псковской области этот показатель выше. 

Татьяна Голикова обратилась к гражданам: «Напряженность в медицинской системе полностью сегодня зависит от нашего с вами поведения и от приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация».

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