В Татарстане ввели QR-коды в общественном транспорте
В Татарстане, как и планировали, ввели QR-коды в общественном транспорте. Новая пропускная система распространяется на городские, пригородные, межмуниципальные перевозки, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Чтобы воспользоваться транспортом, потребуется предъявить QR-код, полученный на портале госулуг, либо QR-код о наличии медотвода.
Отмечается, что использовать можно не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Её выдают в МФЦ по обращению жителей республики.
Ранее сообщалось, что в России готовят закон об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
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