В Татарстане ввели QR-коды в общественном транспорте

15:59, 11 ноября 2021, ПАИ

В Татарстане, как и планировали, ввели QR-коды в общественном транспорте. Новая пропускная система распространяется на городские, пригородные, межмуниципальные перевозки, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Чтобы воспользоваться транспортом, потребуется предъявить QR-код, полученный на портале госулуг, либо QR-код о наличии медотвода.

Отмечается, что использовать можно не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Её выдают в МФЦ по обращению жителей республики.

Ранее сообщалось, что в России готовят закон об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.