В Татарстане введут QR-коды в общественном транспорте

13:15, 06 ноября 2021, ПАИ

Власти Татарстана введут QR-коды в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе, сообщает пресс-служба президента республики.

Теперь для поездок гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Также пользоваться транспортом разрешат тем, кто предоставит справку о противопоказаниях для вакцинации.

Напомним, что почти во всех регионах России уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов.

Отметим, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они будут необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы. Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.