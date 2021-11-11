Якутский режиссёр рассказал, что ждёт псковского зрителя на фестивале «Потапов-фест»
Якутский режиссёр театра и кино Сергей Потапов в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал, что ждёт псковского зрителя на фестивале «Потапов-фест».
Режиссёр отметил, что зрителей ждёт насыщенная, яркая и эмоциональная программа.
«Приезжает театр из Якутии, хореографический ансамбль северных народов, – рассказал Сергей Потапов. – Будут северные танцы, северные костюмы».
Якутский режиссёр уже прибыл в Псков для подготовки к фестивалю и отметил, что с псковскими артистами уже нашёл общий язык и выразил надежду, что получится хороший проект.
27 ноября и 1 декабря на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.
«Классической постановки зритель не увидит, это будет моя трактовка этой пьесы. Я думаю, так эту пьесу ещё никто не ставил. Это будет современный эпос», – отметил режиссёр и рекомендовал зрителям перед премьерой прочитать пьесу.
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