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Культура

Якутский режиссёр рассказал, что ждёт псковского зрителя на фестивале «Потапов-фест»

Якутский режиссёр театра и кино Сергей Потапов в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал, что ждёт псковского зрителя на фестивале «Потапов-фест».

Режиссёр отметил, что зрителей ждёт насыщенная, яркая и эмоциональная программа.

«Приезжает театр из Якутии, хореографический ансамбль северных народов, – рассказал Сергей Потапов. – Будут северные танцы, северные костюмы».

Якутский режиссёр уже прибыл в Псков для подготовки к фестивалю и отметил, что с псковскими артистами уже нашёл общий язык и выразил надежду, что получится хороший проект.

27 ноября и 1 декабря на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

«Классической постановки зритель не увидит, это будет моя трактовка этой пьесы. Я думаю, так эту пьесу ещё никто не ставил. Это будет современный эпос», – отметил режиссёр и рекомендовал зрителям перед премьерой прочитать пьесу.

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