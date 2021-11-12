Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Два протокола за несоблюдение масочного режима составили на пассажиров псковских автобусов

Два протокола составили сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в очередном рейде по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте в пятницу, 12 ноября. Сотрудники комитета напомнили псковичам о необходимости соблюдения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Рейд проходил по маршрутам рейсовых автобусов №3, №30 и №14. Большая часть граждан при выходе из автобуса и в самом транспорте была в масках, однако были пойманы и те, кто забыл надеть средство индивидуальной защиты в автотранспорте.

  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
    Фото: ПАИ

В ходе проверки было составлено два административных протокола на жителей Пскова в автобусе. Один из задержанных, молодой человек, пояснил, что не надел маску из-за того, что она порвалась. Вторым нарушителем оказалась женщина, которая, по ее словам, после тяжелого рабочего дня забыла надеть маску в автобусе.

Также сотрудники комитета раздавали маски детям, которые находились без них в автобусах, объясняя важность защиты в нынешнее время, и напоминали кондукторам о том, чтобы они напоминали пассажирам о правилах нахождения в транспорте во время коронавирусных ограничений.

Отметим, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Псковской области были объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, псковичам с 30 октября необходимо предоставлять QR-коды или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.

О том, как получить QR-код и что делать, если привился, а сертификата на «Госуслугах» нет, читайте здесь.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

12 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Когда надо вызвать Скорую помощь?

12 ноября 2021

Татьяна Голикова заявила о тревожных показателях смертности от коронавируса

12 ноября 2021

49% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России
12 ноября 2021

Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Госдуму

12 ноября 2021

Более миллиона человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
12 ноября 2021

ФОТОФАКТ: В Финском парке начали появляться первые украшения

12 ноября 2021

Два протокола за несоблюдение масочного режима составили на пассажиров псковских автобусов

12 ноября 2021

Вице-премьер РФ призвала приравнять сертификат вакцинации к паспорту

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...