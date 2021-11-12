Два протокола за несоблюдение масочного режима составили на пассажиров псковских автобусов

18:19, 12 ноября 2021, ПАИ

Два протокола составили сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в очередном рейде по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте в пятницу, 12 ноября. Сотрудники комитета напомнили псковичам о необходимости соблюдения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Рейд проходил по маршрутам рейсовых автобусов №3, №30 и №14. Большая часть граждан при выходе из автобуса и в самом транспорте была в масках, однако были пойманы и те, кто забыл надеть средство индивидуальной защиты в автотранспорте.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

































В ходе проверки было составлено два административных протокола на жителей Пскова в автобусе. Один из задержанных, молодой человек, пояснил, что не надел маску из-за того, что она порвалась. Вторым нарушителем оказалась женщина, которая, по ее словам, после тяжелого рабочего дня забыла надеть маску в автобусе.

Также сотрудники комитета раздавали маски детям, которые находились без них в автобусах, объясняя важность защиты в нынешнее время, и напоминали кондукторам о том, чтобы они напоминали пассажирам о правилах нахождения в транспорте во время коронавирусных ограничений.

Отметим, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Псковской области были объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, псковичам с 30 октября необходимо предоставлять QR-коды или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.

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