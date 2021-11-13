Максимальное количество территорий украсят в Пскове к Новому году
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным обсудил подготовку Пскова к новогодним праздникам. Об этом губернатор сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Вопрос украшения города находится на финальной стадии согласования, часть закупок уже проведена.
«Поставил задачу охватить максимальное количество территорий», - заметил глава региона.
Также Михаил Ведерников добавил, что поступали обращения по украшению сквера Пограничников (на пересечении улиц Труда и Энтузиастов) и заверил, что администрация города учтёт это в своих планах.
Ранее сообщалось, что власти Пскова планируют провести салют на Новый год.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Михаил Ведерников прокомментировал расследование возможного факта сокрытия вспышки АЧС
Ведерников: Добровольно отказавшимся от вакцинации придётся серьёзно ограничивать себя