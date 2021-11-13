Псковские власти планируют привлечь инвестора для строительства современных туалетов

15:23, 13 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным работу общественных туалетов в городе. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день из имеющихся в городе 7 туалетов функционируют только 3: два на территории Кремля и один в Детском парке. Остальные не работают из-за некачественного оборудования или отсутствия подключения к центральной канализационной системе.

Михаил Ведерников поручил разобраться с этими вопросами, разработать схему подключения к канализации и рассчитать стоимость ремонта.

«При необходимости, привлечём инвестора, который полностью реформирует эту сферу и построит нормальные современные объекты с бесконтактной оплатой», - добавил губернатор.

Ранее Борис Елкин пообещал заняться проблемой неработающих туалетов в Пскове.