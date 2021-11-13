Псковские власти планируют привлечь инвестора для строительства современных туалетов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным работу общественных туалетов в городе. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Губернатор отметил, что на сегодняшний день из имеющихся в городе 7 туалетов функционируют только 3: два на территории Кремля и один в Детском парке. Остальные не работают из-за некачественного оборудования или отсутствия подключения к центральной канализационной системе.
Михаил Ведерников поручил разобраться с этими вопросами, разработать схему подключения к канализации и рассчитать стоимость ремонта.
«При необходимости, привлечём инвестора, который полностью реформирует эту сферу и построит нормальные современные объекты с бесконтактной оплатой», - добавил губернатор.
Ранее Борис Елкин пообещал заняться проблемой неработающих туалетов в Пскове.
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