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Про псковскую трассу ралли много говорят, заявил первый российский пилот «Формулы 1»

Про псковскую трассу ралли много говорят, заявил первый российский пилот «Формулы 1» Виталий Петров, который посетил Псков с частным визитом.

«Я ралли смотрю. К сожалению, ралли не показывают как «Формулу-1» по телевидению, и болельщики и зрители мало что могут увидеть, только некоторые отрезки. Про псковскую трассу много говорят, многим нравится сюда приезжать», - рассказал Виталий Петров корреспонденту Псковского агентства информации.

Все подробности смотрите в нашем сюжете.

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.

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