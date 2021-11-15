В декабре в Госдуме рассмотрят законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах

19:17, 15 ноября 2021, ПАИ

Первое чтение законопроектов о введении QR-кодов для россиян при посещении общественных мест, массовых мероприятий и перемещении на транспорте запланировано на декабрь, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Совет [Думы] принял к рассмотрению законопроекты правительства о QR-кодах. Первое чтение планируется в декабре», – сообщил собеседник агентства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы направил законопроект для обсуждения в регионы, в Общественную и Счётную палаты, Совет Федерации. 12 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования ковидных QR-кодов. Правительство предложило сделать обязательным во всей России предъявление QR-кодов для пассажиров поездов и самолётов, а также для посетителей общественных мест.