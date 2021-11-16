Валентина Александрова: Псковская гордума работает как единый отлаженный механизм

12:16, 16 ноября 2021, ПАИ

Псковская городская Дума работает как единый отлаженный механизм. Такое мнение высказала новый депутат Псковской городской Думы Валентина Александрова по итогам участия в первой для неё депутатской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Дума работает как единый отлаженный механизм на благо жителей города. Депутаты имеют возможность высказать свою позицию, учитывается мнение каждого и принимается коллегиальное решение», – отметила она.

Напомним, что удостоверение депутата Валентине Александровой вручили в ходе очередной, 58-й сессии Псковской городской Думы. Депутатский мандат стал вакантным в Псковской гордуме после того, как Олега Брячака избрали депутатом Псковского областного Собрания.