Псковичей призывают не проходить мимо одиночных растений борщевика

17:08, 16 ноября 2021, ПАИ

Общественный активист Николай Петров призвал псковичей не проходить мимо одиночных растений борщевика Сосновского, потому что захват новых территорий начинается именно с них. Об этом он заявил по итогу рабочего совещания у главы города, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если человек увидел один борщевик, он может легко его выкопать и сохранить всю эту землю. Если он проходит мимо и говорит: «Это не моя земля, я не должен это делать», все зарастает борщевиком. И потом он жалуется, что власти ничего не делают. Так он же сам не выкопал этот первый куст», - пояснил Николай Петров.

Он отметил, что проблема очень сложная, комплексная, какой-то одной мерой решить её не получится. Поэтому активисты предлагают комплекс мер — и законодательную инициативу, и интеграцию карты борщевика с сайтом администрации Псковской области, и совместную работу с обработчиками земель, и просвещение населения.

Пскович рассказал, что на всероссийской карте распространения борщевика обозначены более 11 000 заросших сорняком участков. Любой желающий может внести туда дополнения, отметив участок, где он увидел сорняк. Есть и спутниковое распознавание, где борщевик распознается по снимкам алгоритмами искусственного интеллекта. «Это тоже помогает в планировании борьбы с борщевиком и оценке зараженных территорий», - заметил Николай Петров.

16 ноября в Пскове состоялось рабочее совещание по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского. В мероприятии приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представители областной и городской администраций региона.