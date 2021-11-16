Способ ликвидации зарослей борщевика на частных участках назвал замглавы Пскова

17:31, 16 ноября 2021, ПАИ

О необходимости наладить работу с владельцами частных участков, которые не ведут борьбу с борщевиком, заявил заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов на рабочем совещании 16 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Гаврилов отметил, что нужно предусмотреть мероприятия в отношении частников, которые игнорируют требования о проведении обработки земель, или в случае, если собственника участка не удается найти. В качестве примера замглавы города привел работу, которую город проводит в отношении несанкционированных свалок: их убирают за счет муниципалитета, а после собственнику участка выставляют счет за проведенные работы.

Заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству Александр Никандров подтвердил, что такие случаи есть, и надо принимать серьезные меры вплоть до отчуждения участка в пользу муниципалитета. Он также обратил внимание, что нужно организовать правильно работу службы, которая проводит контрольно-надзорные мероприятия.

16 ноября в Пскове состоялось рабочее совещание по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского. В мероприятии приняли участие Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представители областной и городской администраций региона.