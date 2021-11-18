Первый международный фестиваль современного искусства в Пскове начнётся с музыки, написанной 250 лет назад

15:44, 18 ноября 2021, ПАИ

Первый международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS, который пройдёт в Пскове с 19 ноября по 10 декабря, начнётся с музыки эпохи барокко, написанной 250 лет назад. Об этом сообщил худрук фестиваля, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 18 ноября.

«На первый взгляд кажется, что это какая-то ошибка. Но в том и смысл искусства, что оно не устаревает, если мы чувствуем в нём современность. Чистая прекрасная музыка, которая будет звучать завтра, позволит смыть налёт информационной грязи – того, что не нужно, того, что несёт негатив. Музыка для того и нужна», – сказал Николай Хондзинский.

Отметим, что международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS пройдёт в Псковской областной филармонии впервые. В программе фестиваля: 19 ноября концерт-открытие MAGNUM OPUS, 4 декабря вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», а 10 декабря опера «Богема».

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.