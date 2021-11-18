Пассажиры рейса Москва – Псков до конца дня вернутся в Псков
Пассажиры рейса Москва – Псков, которые остались в аэропорту Пулково из-за отмены рейса, будут вывезены автобусом и до конца дня вернутся в Псков, об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора псковского аэропорта Артема Тарасова.
Напомним, что сегодня самолёт Москва – Псков совершил посадку в Пулково из-за плохих летных условий над Псковом, вылет из Пулково в Псков назначили на 10:00. Потом предварительный вылет самолета Москва – Псков из аэропорта Пулково был перенесен на 12:00 и затем его отменили.
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