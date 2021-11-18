Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль современного искусства в Пскове можно посетить по «Пушкинской карте»

Все мероприятия первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS, который пройдёт в Пскове с 19 ноября по 10 декабря, юные псковичи могут посетить по «Пушкинской карте». Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 18 ноября.

Она также сообщила, что зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Напомним, Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В рамках неё 13 миллионов граждан России в возрасте от 14 до 22 лет могут получить возможность посещать учреждения культуры во всей стране бесплатно. В Псковской области услуга доступна для более чем 54 тысяч человек. В 2021 году баланс карты составляет три тысячи рублей. Планируется, что в следующем году он будет увеличен до пяти тысяч рублей.

Добавим, что международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS пройдёт в Псковской областной филармонии впервые. В программе фестиваля: 19 ноября концерт-открытие MAGNUM OPUS, 4 декабря вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», а 10 декабря опера «Богема».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

18 ноября 2021

Жители города Дно выдвинули певицу Елену Швецову на премию «Народное признание»
18 ноября 2021

Порховичка Нина Григорьева участвовала в 10 сезоне телепроекта «Голос» на Первом канале
18 ноября 2021

Фестиваль современного искусства в Пскове можно посетить по «Пушкинской карте»
18 ноября 2021

Три человека погибли на пожарах в Пскове в октябре
18 ноября 2021

Что ждёт псковичей на фестивале современного искусства, рассказал Николай Хондзинский
18 ноября 2021

Первый международный фестиваль современного искусства в Пскове начнётся с музыки, написанной 250 лет назад
18 ноября 2021

616 протоколов за нарушение указа губернатора составили на псковичей в октябре
18 ноября 2021

Герман Петрушко: Мы готовы развивать производство через промышленную кооперацию и научные разработки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...