Фестиваль современного искусства в Пскове можно посетить по «Пушкинской карте»
Все мероприятия первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS, который пройдёт в Пскове с 19 ноября по 10 декабря, юные псковичи могут посетить по «Пушкинской карте». Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 18 ноября.
Она также сообщила, что зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.
Напомним, Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В рамках неё 13 миллионов граждан России в возрасте от 14 до 22 лет могут получить возможность посещать учреждения культуры во всей стране бесплатно. В Псковской области услуга доступна для более чем 54 тысяч человек. В 2021 году баланс карты составляет три тысячи рублей. Планируется, что в следующем году он будет увеличен до пяти тысяч рублей.
Добавим, что международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS пройдёт в Псковской областной филармонии впервые. В программе фестиваля: 19 ноября концерт-открытие MAGNUM OPUS, 4 декабря вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», а 10 декабря опера «Богема».
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