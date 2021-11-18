Порховичка Нина Григорьева участвовала в 10 сезоне телепроекта «Голос» на Первом канале

16:37, 18 ноября 2021, ПАИ

Говорят, талантливый человек талантлив во всём. И к героине нашей сегодняшней статьи это выражение относится точно. Много лет на различных конкурсах она показывает свои профессиональные, музыкальные способности и жизненные достижения. 12 ноября вышел в телеэфир очередной выпуск вокального конкурса «Голос». Порховичи болели за свою землячку Нину Григорьеву. Мы не могли не расспросить её о подробностях.

- Нина, вы уроженка Порхова. Как часто приезжаете на свою малую родину?

- Я родилась и выросла в любимом городе Порхове. В 16 лет поступила в Санкт-Петербургский Университет МВД России, а после его окончания решила остаться в Санкт-Петербурге. Приезжаю на родину довольно часто, так как в Порхове живут мои родители Владимир Алексеевич и Индиана Васильевна Поляковы. Мои четверо деток все каникулы проводят у бабушки с дедушкой. Порхов – это место, где можно отдохнуть душой от суеты большого города. А многие из моих авторские песен были написаны по дороге Санкт-Петербург-Порхов.

- У вас замечательные музыкальные данные. Где вы развивали свои способности?

- В детстве я обучалась в порховской детской школе искусств на музыкальном отделении по классу струнных инструментов, училась игре на гуслях. Мне хотелось играть на чем то особенном, не как все. Своему преподавателю Вере Васильевне Медовой хочу передать огромный привет, по сей день мы общаемся с ней в социальных сетях. Так же я посещала вокальную студию «Камертон», которой руководила Оксана Александровна Романюк. В этой студии началась моя жизнь на сцене, хоть и не сольно, а только в хоре. У нас было очень много концертов, мы ездили по вокальным конкурсам в различные города: Псков, Москву, Санкт-Петербург, очень много воспоминаний о наших прекрасных поездках! Оксане Александровне низкий поклон от меня, и огромное спасибо за прекрасное детство!

- Почему вы выбрали профессию, не связанную с творчеством?

- С детства я хотела быть полезной для общества, мечтала помогать людям, плюс мой сильный волевой характер и любовь к спорту, наверное, эти сочетания и помогли мне сделать выбор в пользу профессии сотрудника полиции. Но, выйдя в декретный отпуск, я снова вернулась к музыке, начала писать песни, а потом уже училась их петь. Я «заболела» творчеством, стала выступать на сцене, сначала со своими детьми, а потом одна.

- Как вы приняли решение участвовать в телепроекте «Голос»?

- Это не первый опыт в нашей семье. Моя дочь Анастасия была участницей команды Басты в проекте «Голос. Дети», 5-й сезон. Весь этот путь я сначала прошла с дочкой, а потом, глядя на её смелость и решительность, рискнула подать заявку сама. Заявку с прикреплёнными записями песен я подавала два года подряд, и во второй раз меня пригласили на кастинг.

- Что больше всего запомнилось с отборочных выступлений?

- В ответ на заявку мне на почту пришло приглашение на очный кастинг, который проходил в Москве. Участников было около тысячи, из них прошли в проект почти 120. Было очень волнительно! После вопросов организаторов я исполнила две песни: «Эхо любви» и «Люди, любите друг друга». Один из членов жюри, телепродюсер Юрий Аксюта, был очень удивлён, что я сотрудник полиции и мама четверых детей, и попросил прислать фото в полицейской форме. После окончания выступлений нашей десятки участников редактор вышла и объявила, что предварительный кастинг прошла я.

- Вас отобрали на программу, что почувствовали? Как готовились?

- Я должна была послать видео шести песен, после этого я ездила в Москву на отбор репертуара. Для участия в программе выбрали песню «Эхо любви», которую исполняла Анна Герман. Около полутора месяцев я ежедневно занималась с педагогом по вокалу Еленой Яловой. За день до выступления для того, чтобы побороть страх, я совершила прыжок с парашютом!

- Вы расстроились, что члены жюри не повернулись к вам? Считаете их решение справедливым?

- Совсем нет, я была к этому готова, так как понимала, что мне ещё очень многому нужно научиться! Хотелось, конечно, этому научиться от настоящих профессионалов-наставников. Но само участие в конкурсе такого уровня и то, что я смогла вообще выйти на такую сцену, петь впервые в жизни с оркестром, для меня очень грандиозное событие!

- Это не первый ваш значимый конкурс?

- В моей жизни было много разных конкурсов, из значимых: в 2007 году я стала «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс талант» в конкурсе красоты «Мисс ГУВД»; в 2010-м я победила в конкурсе «Дознаватель года по физической подготовке»; в 2016 мы с дочкой Анастасией завоевали Гран При в вокальном конкурсе «Большой дуэт»; в 2017 году я получила звание «Вице Миссис Санкт-Петербург» и победила в подконкурсах «Миссис спорт», «Миссис фитнес», «Миссис бикини» и «Супермама»; в прошлом году я получила титул «Женщин года-2020» (специальный приз в номинации правоохранительные органы); а в 2021 я – участница 10-го сезона проекта «Голос».

- Вы давно выступаете и записываетесь под псевдонимом Нинель Григорьева. Какие дальнейшие творческие планы?

- В планах писать добрые песни для людей; некоторые из них уже звучали на радио (на радио «Ваня» – «Время уходит», на детском радио – «Моё большое сердце», на радио «Мария» – «Доброта», «МВД стена», «Благодать»). Я мечтаю поставить мюзикл «Моё большое сердце», который уже несколько лет назад был написан известным сценаристом, актёром и писателем Артёмом Бордовским. Идею самого мюзикла и песни для мюзикла писала я. Это самая главная задача на сегодня. Помимо этого я снимаю клипы и пишу песни своим детям (три мои дочери занимаются музыкой и хореографией). Уже были предложения участвовать в конкурсе «Миссис Мира», поэтому по выходу на пенсию по выслуге лет это можно будет осуществить.

Наталья Исакова