Более 54 тысяч жителей Псковской области вылечились от коронавируса

09:56, 19 ноября 2021, ПАИ

Еще 224 жителя Псковской области вылечились от коронавируса. Всего с начала пандемии болезнь победили 54 365 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За весь период в области подтвердились 63 525 случаев коронавируса, в том числе 282 — за минувшие сутки. Умерли 1006 пациентов псковских медучреждений.

Проведено 642 050 исследований на COVID-19, за сутки прирост составил 1 927 тестов.

Напомним, загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области снизилась до 68%.