Тала Нещадимова: Снежный покров пока не прогнозируется в Псковской области

12:21, 19 ноября 2021, ПАИ

Образование устойчивого снежного покрова не прогнозируется в Псковской области в ближайшее время. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Возможно, в последние дни ноября будут осадки преимущественно в виде снега, - отметила метеоролог. – По предварительному прогнозу дневные и ночные температуры будут в интервале 0…-5 градусов».

Напомним, на Псковскую область надвигается циклон «Ульрих», который принесёт региону сильный ветер и дождь с мокрым снегом. С 22 ноября в регионе ожидается неустойчивая погода.